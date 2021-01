Roma, comitiva di minorenni viola il coprifuoco per festeggiare il Capodanno in strada: colti sul fatto (Di venerdì 1 gennaio 2021) Pensavano probabilmente di farla franca, senza contare che il luogo che avevano scelto per festeggiare il Capodanno all’aperto, piazza Santa Maria in Trastevere, è uno dei più attenzionati dalle forze dell’ordine. E così, quando una pattuglia di agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, nel corso dei controlli previsti nella notte di San Silvestro, ha visto il gruppo di ragazzi con le bottiglie di vetro in mano, li ha raggiunti, mentre i giovani si davano a una precipitosa fuga. Quattro di loro, però, sono stati fermati e identificati: tutti minorenni, sono stati riaffidati ai genitori, che erano stati chiamati e nel frattempo erano giunti sul posto. E proprio ai genitori sono stati contestati gli illeciti secondo quanto previsto dal DL 18 dicembre n. 172. Sempre nel corso della notte, ci sono stati oltre 1300 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Pensavano probabilmente di farla franca, senza contare che il luogo che avevano scelto perilall’aperto, piazza Santa Maria in Trastevere, è uno dei più attenzionati dalle forze dell’ordine. E così, quando una pattuglia di agenti della Polizia Locale diCapitale, nel corso dei controlli previsti nella notte di San Silvestro, ha visto il gruppo di ragazzi con le bottiglie di vetro in mano, li ha raggiunti, mentre i giovani si davano a una precipitosa fuga. Quattro di loro, però, sono stati fermati e identificati: tutti, sono stati riaffidati ai genitori, che erano stati chiamati e nel frattempo erano giunti sul posto. E proprio ai genitori sono stati contestati gli illeciti secondo quanto previsto dal DL 18 dicembre n. 172. Sempre nel corso della notte, ci sono stati oltre 1300 ...

