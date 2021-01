(Di venerdì 1 gennaio 2021)festività del nuovo anno: non sarà facile pianificare vacanze lunghe, ci sono poche occasioni. Ecco le date: daal prossimo Natale

zazoomblog : Ponti e feste 2021 calendario completo- Pochi weekend lunghi: Pasqua e 1 Maggio... - #Ponti #feste #calendario… - federic95127482 : @Corriere Cominciare un anno e guardare i ponti, mi sembra un po’ statalista. Non abbiamo finito le feste e si pens… - repubblica : Feste e ponti, il 2021 avaro di weekend lunghi [aggiornamento delle 14:56] - Sport_Fair : #Capodanno2021, sarà un anno avaro di ponti Il calendario delle feste - genovesergio76 : RT @repubblica: Feste e ponti, il 2021 avaro di weekend lunghi -

Ultime Notizie dalla rete : Ponti feste

Non sarà un anno particolarmente lusinghiero il 2021 dal punto di vista dei ponti. Le feste rosse, infatti, cadranno perlopiù in mezzo alla settimana, impedendo a quanti sono in cerca dell’occasione ...Il primo giorno dell’anno è sempre quello dei buoni propositi e del calendario. Arrivati quasi al termine delle festività natalizie, e dopo un 2020 difficile, ...