Oradelsud | nasce il nuovo periodico digitale

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Con l'obiettivo di "raccontare, approfondire e commentare" fatti e avvenimenti locali, nazionali e internazionali "inquadrati dalla prospettiva privilegiata di chi li osserva dal Sud del mondo", è nato il.it. Il giornale – che avrà "presto una edizione cartacea" – è stato fondato ed è diretto dal giornalista napoletano Fabio Falabella, in collaborazione con Margherita Agata (da Matera) e Manuela Giuliano (da Napoli). Partendo dalla certezza che la questione meridionale è "tuttora irrisolta", ilsarà "un giornale progressista, antirazzista, antifascista ed antisessista" e che avrà come "priorità assoluta ed imprescindibile" la "lotta a tutte le mafie che da secoli affamano, strangolano e mettono in ginocchio, umiliandole, le nostre genti e le nostre terre".