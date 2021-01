L’anno nuovo inizia con pioggia e neve (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ed eccoci finalmente nelL’anno nuovo: il 2021? Come inizia sul fronte del tempo? Ce lo dice Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE Un’area di bassa pressione raggiunge l’Europa occidentale determinando, dopo la pausa di giovedì, un peggioramento anche sulla Lombardia. Tempo perturbato anche sabato con il minimo depressionario che stazionerà per 48 ore in una posizione favorevole a precipitazioni diffuse sulla nostra regione. Un’attenuazione dei fenomeni è attesa per domenica anche se le nubi continueranno ad interessarci ma con fenomeni in esaurimento. Venerdì 1 gennaio 2021 Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso per tutta la giornata con precipitazioni diffuse. Nel corso della mattina piogge su pianure dell’est regione con neve sopra i 400/600 metri su Prealpi orientali. Su centro-ovest regione ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ed eccoci finalmente nel: il 2021? Comesul fronte del tempo? Ce lo dice Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE Un’area di bassa pressione raggiunge l’Europa occidentale determinando, dopo la pausa di giovedì, un peggioramento anche sulla Lombardia. Tempo perturbato anche sabato con il minimo depressionario che stazionerà per 48 ore in una posizione favorevole a precipitazioni diffuse sulla nostra regione. Un’attenuazione dei fenomeni è attesa per domenica anche se le nubi continueranno ad interessarci ma con fenomeni in esaurimento. Venerdì 1 gennaio 2021 Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso per tutta la giornata con precipitazioni diffuse. Nel corso della mattina piogge su pianure dell’est regione consopra i 400/600 metri su Prealpi orientali. Su centro-ovest regione ...

