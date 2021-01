Juve, primo dell'anno in campo: Pirlo prepara la sfida all'Udinese (Di venerdì 1 gennaio 2021) TORINO - primo giorno del 2021 e primo allenamento per la Juventus di Andrea Pirlo , impegnata il 3 gennaio, alle 20:45 all'Allianz Stadium, contro l'Udinese. I giocatori bianconeri si sono ritrovati ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 1 gennaio 2021) TORINO -giorno del 2021 eallenamento per lantus di Andrea, impegnata il 3 gennaio, alle 20:45 all'Allianz Stadium, contro l'. I giocatori bianconeri si sono ritrovati ...

