Festa di Capodanno in casa, qualcuno chiama la polizia: sette giovani multati (Di venerdì 1 gennaio 2021) Hanno pensato bene di ignorare ogni regola e hanno tranquillamente festeggiato il Capodanno nonostante le restrizioni imposte dal decreto di Natale . E' accaduto a Latina, in un appartamento alle ... Leggi su latinatoday (Di venerdì 1 gennaio 2021) Hanno pensato bene di ignorare ogni regola e hanno tranquillamente festeggiato ilnonostante le restrizioni imposte dal decreto di Natale . E' accaduto a Latina, in un appartamento alle ...

fattoquotidiano : Festa di Capodanno in un albergo in centro a Roma: 27 persone denunciate. Nel Bresciano party in un resort di lusso - SkyTG24 : Padenghe sul Garda, festa senza mascherine in resort finisce su social - Agenzia_Ansa : Le immagini della festa per accogliere il 2021 in tutto il mondo #ANSA - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Roma, festa di Capodanno nell'albergo del centro con cena e balli, ma arriva la polizia: 27 persone multate https://t.c… - Majden3 : RT @buonweekend: Festa di Capodanno nel resort di lusso di Padenghe sul Garda nel Bresciano sui tavoli il biglietto: «Non pubblicate foto»… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa Capodanno Festa di Capodanno in un albergo in centro a Roma: 27 persone denunciate Il Fatto Quotidiano Botti di Capodanno, morto 13enne a Asti: colpito da un petardo allo stomaco. Tre feriti gravi a Caserta

Botti di Capodanno, ad Asti un bambino di 13 anni è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all'addome causate da un petardo. È accaduto al campo nomadi di ...

Uccelli spaventati e disorientati dai botti di Capodanno muoiono schiantati su via Cavour

Da quelle foto, nei mesi successivi, prese piede una bufala, alimentata dai siti complottisti, che voleva gli uccelli morti per le antenne del 5G. Un vera e propria strage di uccelli in via Cavour a R ...

Botti di Capodanno, ad Asti un bambino di 13 anni è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all'addome causate da un petardo. È accaduto al campo nomadi di ...Da quelle foto, nei mesi successivi, prese piede una bufala, alimentata dai siti complottisti, che voleva gli uccelli morti per le antenne del 5G. Un vera e propria strage di uccelli in via Cavour a R ...