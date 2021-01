Controlli a tappeto contro i 'botti' illegali nel Barese: in manette 48enne, fermato con addosso 500 petardi (Di venerdì 1 gennaio 2021) controlli a tappeto contro i 'botti' illegali a Modugno nelle giornate del 31 dicembre e del primo gennaio. I carabinieri hanno arrestato un 48enne del posto: l'uomo è stato fermato dai militari e ... Leggi su baritoday (Di venerdì 1 gennaio 2021)i 'a Modugno nelle giornate del 31 dicembre e del primo gennaio. I carabinieri hanno arrestato undel posto: l'uomo è statodai militari e ...

SusannaCeccardi : Lamorgese scatenata, per l'ultimo giorno del 2020 e per il primo giorno del 2021 ci regala controlli a tappeto anch… - moni76ca : E dei controlli a tappeto nella notte di Capodanno, a tappeto sono finiti solo degli uccellini innocenti. #noaibotti - Sudestonlineit : Tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, controlli a tappeto sono stati effettuati dai Carabinieri del Comando Provincia… - vivere_sardegna : Cagliari, controlli a tappeto della Polizia municipale: 3 sanzioni - marisavillani : RT @SusannaCeccardi: Lamorgese scatenata, per l'ultimo giorno del 2020 e per il primo giorno del 2021 ci regala controlli a tappeto anche s… -