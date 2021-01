Capodanno: ‘veglione in resort di lusso sul Garda’, Codacons presenta esposto in Procura (Di venerdì 1 gennaio 2021) Brescia, 1 gen. (Adnkronos) – “Il caso del veglione di Capodanno organizzato in un resort di lusso a Padenghe sul Garda nonostante i divieti Covid, finisce al vaglio della Procura della Repubblica di Brescia”. Lo annuncia il Codacons, che “grazie alle immagini pubblicate sui social da Selvaggia Lucarelli, presenta infatti oggi un esposto alla magistratura bresciana chiedendo di verificare le immagini circolate in queste ore e, se confermati i fatti come veri, aprire una indagine penale nei confronti non solo del gestore della struttura, ma anche dei singoli partecipanti alla festa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021) Brescia, 1 gen. (Adnkronos) – “Il caso del veglione diorganizzato in undia Padenghe sul Garda nonostante i divieti Covid, finisce al vaglio delladella Repubblica di Brescia”. Lo annuncia il, che “grazie alle immagini pubblicate sui social da Selvaggia Lucarelli,infatti oggi unalla magistratura bresciana chiedendo di verificare le immagini circolate in queste ore e, se confermati i fatti come veri, aprire una indagine penale nei confronti non solo del gestore della struttura, ma anche dei singoli partecipanti alla festa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

