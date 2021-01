Calciomercato Serie A LIVE: tutte le notizie e le trattative di giornata (Di sabato 2 gennaio 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A Lecce, fissata la clausola per Falco – Il Lecce ha fissato una clausola rescissoria per liberare Filippo Falco nel corso della prossima sessione d mercato. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la clausola dovrebbe essere di 1,5 milioni di euro. Una cifra che avrebbe attirato l’attenzione di diverse squadre di Serie A, su tutte Parma e Benevento. Genoa, si raffredda la pista Piatek – Il Genoa sogna in grande per la seconda parte di Serie A. Il primo rinforzo dal mercato per Davide Ballardini potrebbe corrispondere al nome di Krzysztof Piatek, che proprio sotto la guida tecnica dell’ex Lazio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA Lecce, fissata la clausola per Falco – Il Lecce ha fissato una clausola rescissoria per liberare Filippo Falco nel corso della prossima sessione d mercato. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la clausola dovrebbe essere di 1,5 milioni di euro. Una cifra che avrebbe attirato l’attenzione di diverse squadre diA, suParma e Benevento. Genoa, si raffredda la pista Piatek – Il Genoa sogna in grande per la seconda parte diA. Il primo rinforzo dal mercato per Davide Ballardini potrebbe corrispondere al nome di Krzysztof Piatek, che proprio sotto la guida tecnica dell’ex Lazio ...

tuttoatalanta : TA24 MERCATO - Tre club di Serie B hanno chiesto informazioni per Tumminello - psb_original : Per Marco Tumminello è l'ora del riscatto: già 4 i club di Serie B che l'hanno cercato #SerieB - psb_original : Richieste dalla Serie B e dalla Serie C per Fazzi del Padova #SerieB - infoitsport : Calciomercato, il Napoli è in lotta con altre due squadre di Serie A per il giovane talento dell’Empoli - psb_original : Calciomercato Empoli - Ricci nuovamente oggetto del desiderio in Serie A #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato: le ultime. L'Everton vuole Olsen a titolo definitivo. Maehle: "All'Atalanta darò il 101%" La Gazzetta dello Sport Serie A, classifica difese meno battute dell’anno solare: Milan primo

Classifica difese meno battute della serie A nell’anno solare 2020? Comanda il Milan: i rossoneri precedono Inter e Juventus. Che il 2020 del Milan sia da incorniciare è certificato pure dalla classif ...

Calciomercato, il Napoli è in lotta con altre due squadre di Serie A per il giovane talento dell’Empoli

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i toscani hanno resistito in estate agli assalti della Fiorentina e del Parma. Milan e Napoli sono in corsa, e pare che Commisso vorrebbe evitare la loro conco ...

Classifica difese meno battute della serie A nell’anno solare 2020? Comanda il Milan: i rossoneri precedono Inter e Juventus. Che il 2020 del Milan sia da incorniciare è certificato pure dalla classif ...Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i toscani hanno resistito in estate agli assalti della Fiorentina e del Parma. Milan e Napoli sono in corsa, e pare che Commisso vorrebbe evitare la loro conco ...