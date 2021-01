Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #calciomercato Il #Marsiglia piomba su #Milik e il #Napoli abbassa le pretese: sarà la volta buona? #LaBorsaDiPedullà http… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #calciomercato Il #Marsiglia piomba su #Milik e il #Napoli abbassa le pretese: sarà la volta buona? #LaBorsaDiPedullà http… - Gazzetta_it : #calciomercato Il #Marsiglia piomba su #Milik e il #Napoli abbassa le pretese: sarà la volta buona?… - vateazzurro : #AtleticoMadrid e #Marsiglia su #Milik, il polacco dovrà decidere nei prossimi giorni Ps: fa ambress ??… - Ftbnews24 : Calciomercato Napoli, scambio possibile con il Marsiglia: beffate Milan e Juventus -

Il club francese offre a De Laurentiis 10 milioni, bonus compresi. Resta aperta anche l’ipotesi Atletico Madrid, ma Suarez è ingombrante ...E' ancora presto per parlare di Champions League, ma ormai siamo entrati nel 2021 e tra poco più di un mese inizieranno gli ottavi di finale. La Juventus scenderà in campo al Do Dragao il 17 febbraio ...