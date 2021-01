DiMarzio : #Calciomercato | La volontà del #Milan è chiara: #Krunic a gennaio non si muove - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, vicinissimo il ritorno di #Nainggolan al #Cagliari: prestito secco - PianetaMilan : #Calciomercato Gennaio 2021: apertura, chiusura e regole / News - sportli26181512 : Calciomercato Milan, in scadenza Ibra, Calhanoglu e Donnarumma: il punto sui rinnovi: Comincia il mese di gennaio e… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Tutte le notizie di #calciomercato live su -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Gennaio

CalcioToday.it

Tra cui, chiaramente, la Juve. Il francese non si trova più a suo agio al Manchester United, è stato messo sul mercato dall’agente Mino Raiola scatenando tutti i top club europei. Tra i concreti ...Il Milan è alla ricerca di un difensore in più in vista del mercato di gennaio, per rinforzare il reparto arretrato. In una prima parte di stagione caratterizzata da numerosi infortuni, l’obiettivo sa ...