Brexit, la Gran Bretagna è fuori dal mercato unico UE (Di venerdì 1 gennaio 2021) Da oggi, dopo 47 anni, la Gran Bretagna è ufficialmente dal mercato unico Europeo. Il Premier Johnson commenta "la libertà è nelle nostre mani". Nessun festeggiamento e città deserte nel Regno Unito, anche nel giorno della Brexit, per le misure anti Covid-19. Approvata con referendum nel giugno 2016, l'uscita del Regno Unito è entrata in vigore venerdì, dopo quattro anni di trattative tra Londra e i Ventisette, e tante novità negli scambi tra gli ex partner. La Brexit si è svolta legalmente e politicamente il 31 gennaio 2020. Dopo undici mesi di transizione, si è svolta a livello pratico ed economico il 31 dicembre, alle 23:00 (mezzanotte, ora di Bruxelles), a Londra. Molto cambierà per i cittadini britannici e le imprese del Regno Unito, poiché il Paese ha abbandonato ...

