Asti immane tragedia | ragazzino di 13 anni muore la notte di fine anno per le ferite causate da un petardo

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Unè morto adper leriportate dallo scoppio di un. Lasi è consumata nel campo nomadi di via Guerra intorno alla mezza. Il piccolo ha riportato graviall’addome. Soccorso dai suoi famigliari è stato subito trasportato al più vicino ospedale dove è deceduto per arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di. Il bilancio delladiè tragico anche a Napoli, dove sono otto le persone trasportate in ospedaleda petardi. Un ragazzo di 16di Solofra è stato colpito in pieno da un’esplosione di une ora rischia di perdere la mano destra e ...