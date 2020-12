Sampdoria, Ferrero continua a guardare il Palermo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da qualche giorno si intensificano le notizie di un approdo a Palermo del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Dal capoluogo siciliano arriva infatti la notizia di un ricorso al Tar siciliano, presentato dal Viperetta il 21 ottobre scorso, in merito al bando di assegnazione del titolo sportivo del Palermo, poi affidato al gruppo Hera Hora di Mirri e Di Piazza. A rivelarlo è il suo collaboratore Castrenze Guzzetta, commercialista palermitano che nel 2019 lo aveva affiancato durante il tentativo di acquisizione. "?Il problema tra Mirri e Di Piazza nasce a monte, cioè dall’assegnazione del bando in maniera frettolosa e superficiale. Questo ha portato ad una situazione di questo tipo perché al di là di Massimo Ferrero c’erano anche altre proposte interessanti. Alla fine il disastro era annunciato e ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da qualche giorno si intensificano le notizie di un approdo adel presidente dellaMassimo. Dal capoluogo siciliano arriva infatti la notizia di un ricorso al Tar siciliano, presentato dal Viperetta il 21 ottobre scorso, in merito al bando di assegnazione del titolo sportivo del, poi affidato al gruppo Hera Hora di Mirri e Di Piazza. A rivelarlo è il suo collaboratore Castrenze Guzzetta, commercialista palermitano che nel 2019 lo aveva affiancato durante il tentativo di acquisizione. "?Il problema tra Mirri e Di Piazza nasce a monte, cioè dall’assegnazione del bando in maniera frettolosa e superficiale. Questo ha portato ad una situazione di questo tipo perché al di là di Massimoc’erano anche altre proposte interessanti. Alla fine il disastro era annunciato e ...

ItaSportPress : Sampdoria, Ferrero continua a guardare il Palermo - - GianlucaOrofino : RT @clubdoria46: Tifosi della #Sampdoria, cosa vi aspettate dal nuovo anno? Like - Un attaccante Retweet - Nuovo presidente #samp #ClubDor… - alfredo94131950 : RT @clubdoria46: Tifosi della #Sampdoria, cosa vi aspettate dal nuovo anno? Like - Un attaccante Retweet - Nuovo presidente #samp #ClubDor… - oneto81 : RT @clubdoria46: Tifosi della #Sampdoria, cosa vi aspettate dal nuovo anno? Like - Un attaccante Retweet - Nuovo presidente #samp #ClubDor… - Dani_Pere_96 : RT @clubdoria46: Tifosi della #Sampdoria, cosa vi aspettate dal nuovo anno? Like - Un attaccante Retweet - Nuovo presidente #samp #ClubDor… -