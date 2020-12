Real Madrid stecca, Zidane: “Deluso e l’Atletico non sbaglia un colpo” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da una parte l'Atletico Madrid che non sbaglia un colpo, dall'altra Barcellona e Real Madrid che faticano. Dopo il pari blaugrana nell'ultima gara dell'anno, anche i blancos si fermano e non vanno oltre l'1-1 con l'Elche. Zinedine Zidane, tecnico madrileno, ha commentato aspramente lo stop in Liga ai microfoni dei media spagnoli.Zidane: "Stop che non ci voleva. L'Atletico corre"caption id="attachment 1038355" align="alignnone" width="659" Zidane, getty images/captionCome riporta AS, Zidane si è detto Deluso dal risultato dei suoi: "Non ci voleva. Sicuramente non ho sensazioni positive adesso, ma la stagione e il campionato sono ancora lunghi", ha commentato il mister. "Ci è mancato il secondo gol ma ripeto, tutte le ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da una parte l'Atleticoche nonun, dall'altra Barcellona eche faticano. Dopo il pari blaugrana nell'ultima gara dell'anno, anche i blancos si fermano e non vanno oltre l'1-1 con l'Elche. Zinedine, tecnico madrileno, ha commentato aspramente lo stop in Liga ai microfoni dei media spagnoli.: "Stop che non ci voleva. L'Atletico corre"caption id="attachment 1038355" align="alignnone" width="659", getty images/captionCome riporta AS,si è dettodal risultato dei suoi: "Non ci voleva. Sicuramente non ho sensazioni positive adesso, ma la stagione e il campionato sono ancora lunghi", ha commentato il mister. "Ci è mancato il secondo gol ma ripeto, tutte le ...

Jon_LeGossip : Here We Go: PSG decide on Mauricio Pochettino & more - - ItaSportPress : Real Madrid stecca, Zidane: 'Deluso e l'Atletico non sbaglia un colpo' - - angiuoniluigi : RT @repubblica: Liga: l'Elche ferma il Real, Atletico Madrid da solo in vetta [aggiornamento delle 23:43] - tuttoatalanta : Eurorivale - Passo falso Real Madrid: spreca troppo e pareggia in casa dell'Elche - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Liga: l'Elche ferma il Real, Atletico Madrid da solo in vetta [aggiornamento delle 23:43] -