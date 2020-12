Papa Francesco colpito da forte sciatalgia: niente Te Deum e messa di Capodanno (Di giovedì 31 dicembre 2020) «A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di questa sera e di domani mattina presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre Francesco». Lo riferisce... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 31 dicembre 2020) «A causa di una dolorosale celebrazioni di questa sera e di domani mattina presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre». Lo riferisce...

