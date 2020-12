Muore di Covid l’uomo che aveva rifondato la Chapecoense dopo il disastro aereo (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Chapecoense nel 2016 era stata quasi del tutto cancellata da un incidente aereo che costò la vita a quasi tutta la squadra. Paulo Ricardo Magro, 59 anni, aveva assunto la guida della squadra ad agosto 2019, cercando di ridare vita al club, riuscendoci. Tuttavia, già ricoverato in ospedale da qualche settimana, è morto nella notte a causa del coronavirus come ha annunciato il club con un comunicato ufficiale. Siamo pieni di tristezza e incredulità perché costretti a comunicare la morte del presidente. È stato protagonista della rinascita della Chapecoense, dentro e fuori dal campo. Di fronte a una perdita irreparabile, il sentimento è di tristezza ma soprattutto di gratitudine all’uomo che è entrato nella nostra storia e con essa è diventato eterno. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 31 dicembre 2020) Lanel 2016 era stata quasi del tutto cancellata da un incidenteche costò la vita a quasi tutta la squadra. Paulo Ricardo Magro, 59 anni,assunto la guida della squadra ad agosto 2019, cercando di ridare vita al club, riuscendoci. Tuttavia, già ricoverato in ospedale da qualche settimana, è morto nella notte a causa del coronavirus come ha annunciato il club con un comunicato ufficiale. Siamo pieni di tristezza e incredulità perché costretti a comunicare la morte del presidente. È stato protagonista della rinascita della, dentro e fuori dal campo. Di fronte a una perdita irreparabile, il sentimento è di tristezza ma soprattutto di gratitudine alche è entrato nella nostra storia e con essa è diventato eterno. L'articolo ilNapolista.

