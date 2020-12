Medici no vax, l’Ordine: «Pronti a prendere provvedimenti». Nelle Rsa 2000 operatori senza vaccino (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il sindacato degli ospedalieri: «Noi non li difenderemo». operatori sanitari: in 2000 non hanno prenotato il vaccino Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il sindacato degli ospedalieri: «Noi non li difenderemo».sanitari: innon hanno prenotato il

BELLUNO - «Tutti gli operatori sanitari devono essere vaccinati contro il Covid. Non solo quelli ospedalieri o convenzionati con le Usl, ma anche i liberi professionisti». È ...

L'Ordine: "I medici a contatto con i pazienti devono avere un 'patentino' vaccinale"

Antonio Magi, presidente dell'Omceo (Ordine dei medici e odontoiatri) di Roma sulle misure anti-Covid: "Ma i medici no-vax sono davvero una piccolissima minoranza rispetto ai 460mila colleghi".

