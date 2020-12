Ghirelli sulla sentenza Juve-Napoli | “Serviva maggiore dialogo Vicenda analoga in Casertana-Viterbese”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Intervistato da Radio Punto Nuovo, il presidente della Lega Pro, Francesco, ha parlato in merito allantus-, con ladel Coni che ha ribaltato il tutto al favore del. Unache in Lega Pro è sembrata simile adi qualche settimana fa, con i campani che hanno dovuto giocare in 9 quella gara. Queste le parole di: “L’azione che noi Lega Pro abbiamo svolto sul versante Covid-19 è stata fatta in un periodo di grande incertezza. Abbiamo utilizzato il regolamento UEFA e questo prevede in maniera molto semplice, che fino a quando una squadra può schierare fino a 13 giocatori, tra titolari e panchina, si deve giocare. Questo è quanto. In Serie C abbiamo ...