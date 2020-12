Fuochi d’artificio e botti di Capodanno | da Palermo a Milano | tutte le città in cui sono vietati

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Alla viglia del nuovo anno, per la notte di San Silvestro oggi 31 dicembre, si preannunciano controlli serrati in relazione all’emergenza coronavirus. Più che di solito anche questa volta scattano i divieti inle maggioriitaliane per quanto riguarda. Le multe per i trasgressorisalate. Del resto, dato il divieto di feste, cenoni e veglioni – per evitare assembramenti – ed essendo in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 7 di domani 1 gennaio, ildovremo trascorrerlo in casa con i conviventi e pochissimi invitati. Roma e Napoli Nella Capitale divieto assoluto di utilizzo di, petardi, razzi e altri materiali esplodenti, stabilito dalla sindaca ...