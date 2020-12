FUOCHI D'ARTIFICIO CAPODANNO 2021 VIDEO/ Show nei cieli per dimenticare il 2020 (Di giovedì 31 dicembre 2020) FUOCHI d'ARTIFICIO CAPODANNO 2021, VIDEO: dal Giappone all'Australia, dagli Usa all'Italia. Che tipo di spettacoli pirotecnici nell'anno del Covid? Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 31 dicembre 2020)d': dal Giappone all'Australia, dagli Usa all'Italia. Che tipo di spettacoli pirotecnici nell'anno del Covid?

enpaonlus : «Alzare il volume della tv e non lasciarli soli»: come proteggere gli animali dai botti di Capodanno - _Carabinieri_ : La notte di Capodanno è alle porte: trascorrila in sicurezza, evitando l'uso di fuochi d'artificio illegali. Per la… - RaiNews : #Capodanno2021 Quest'anno agli abitanti di Sydney è stato chiesto di rimanere a casa e di guardare i fuochi d'artif… - antoniettagner2 : RT @CasaLettori: A Roma è mezzogiorno quando ad Auckland si alzano calici per l’arrivo del nuovo anno. Nella capitale della Nuova Zelanda s… - SimiWonderland : RT @CasaLettori: A Roma è mezzogiorno quando ad Auckland si alzano calici per l’arrivo del nuovo anno. Nella capitale della Nuova Zelanda s… -