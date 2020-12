Fiorentina | ‘dulcis in fundo’ nel 2020 | ma troppe cose non funzionano

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il primo anno della presidenza Commisso si chiude con una grave insufficenza: troppi passaggi a vuoto per lanelIl 2019 si era chiuso con l’esonero di Vincenzo Montella: una salvezza risicata e la riconferma in estate non sono bastati al tecnico per tenersi stretta la panchina, dopo l’avvio da incubo in Serie A. Al suo posto negli ultimi giorni del 2019 è arrivato Beppe Iachini con la fama di uomo che si esalta nelle difficoltà. Il campionato 2019/20 si chiude con un onorevole decimo posto per lache però non basta per le ambizioni del presidente Commisso. Il nome di Iachini è in bilico per tutto il periodo del calciomercato quando viene poi riconfermato sulla panchina a discapito dei sogni Sarri, Spalletti e De Zerbi. L’agosto viola viene invece scosso dalla cessione, forse annunciata ma non in tempi brevi, ...