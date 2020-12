Contagi Coronavirus a Milano: 1.106 nuovi casi, di cui 426 in città (Di giovedì 31 dicembre 2020) Milano, 31 dicembre 2020 - L'ultimo giorno dell'anno più buio in Lombardia consegna una fotografia dei Contagi Covid con molte ombre. La provincia di Milano chiude il 2020 con oltre mille e cento ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 31 dicembre 2020), 31 dicembre 2020 - L'ultimo giorno dell'anno più buio in Lombardia consegna una fotografia deiCovid con molte ombre. La provincia dichiude il 2020 con oltre mille e cento ...

