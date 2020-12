Bollettino coronavirus, l'anno della pandemia si chiude con altre 9 vittime e centinaia di positivi tra molecolari, rapidi e confermati (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'ultimo report contagi da coronavirus redatto da Apss (Azienda provinciale per i servizi sanitari) del 2020 riporta altri 9 decessi, 170 nuovi positivi al molecolare e 357 all'antigenico. Inoltre, ... Leggi su trentotoday (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'ultimo report contagi daredatto da Apss (Azienda provinciale per i servizi sanitari) del 2020 riporta altri 9 decessi, 170 nuovial molecolare e 357 all'antigenico. Inoltre, ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 23.477 casi e 555 morti - Open_gol : La situazione in Veneto resta preoccupante: il bollettino regionale segnala un peggioramento su positivi e morti - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - infoitinterno : Coronavirus Lombardia: il bollettino di giovedì 31 dicembre - NovaraToday : Coronavirus: il 2020 in Piemonte si conclude con +1417 contagi e -64 ricoveri -