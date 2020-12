Vaccino Covid, la Gran Bretagna dà il via libera anche a quello di AstraZeneca: è il secondo approvato da Londra dopo Pfizer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Regno Unito dà il via libera alla somministrazione anche del Vaccino anti-Covid sviluppato da Oxford – AstraZeneca. L’ok è arrivato dall’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra), come riferiscono i media locali. “Ora l’Nhs inizierà a mettere in atto i preparativi per il lancio del Vaccino Oxford University/AstraZeneca”, si legge in una nota del governo britannico. Si tratta del secondo Vaccino autorizzato nel Regno Unito dopo quello Pfizer/BioNTech che il 2 dicembre ha ottenuto il via libera dell’Mhra e che ha iniziato a essere somministrato secondo il piano di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Regno Unito dà il viaalla somministrazionedelanti-sviluppato da Oxford –. L’ok è arrivato dall’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra), come riferiscono i media locali. “Ora l’Nhs inizierà a mettere in atto i preparativi per il lancio delOxford University/”, si legge in una nota del governo britannico. Si tratta delautorizzato nel Regno Unito/BioNTech che il 2 dicembre ha ottenuto il viadell’Mhra e che ha iniziato a essere somministratoil piano di ...

