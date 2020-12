Tommaso Zorzi, il popolo web lo vorrebbe a ‘Uomini e Donne’ (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’influencer milanese è molto amato dal pubblico che lo vorrebbe come tronista Su Twitter centinaia di messaggi dei follower che “sponsorizzano” la candidatura a Uomini e donne dell’influencer milanese. A distanza di poche ore dal collegamento nella casa di Maria De Filippi che ha messo su con la complicità del conduttore Alfonso Signorini un siparietto con Tommaso Zorzi (Maria è il suo idolo), arrivano i messaggi che lo ‘raccomandano’ come tronista. Ecco cosa scrivono i follower su Zorzi: “Tommaso Zorzi ufficialmente incoronato da Queen Mary. Finalmente un po’ di meritocrazia”, e poi: “Trovatevi qualcuno che vi guardi come Tommaso Zorzi guarda Maria De Filippi”, e ancora: “In una sola serata ha ricevuto proposte di lavoro da Maria De Filippi e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’influencer milanese è molto amato dal pubblico che locome tronista Su Twitter centinaia di messaggi dei follower che “sponsorizzano” la candidatura a Uomini e donne dell’influencer milanese. A distanza di poche ore dal collegamento nella casa di Maria De Filippi che ha messo su con la complicità del conduttore Alfonso Signorini un siparietto con(Maria è il suo idolo), arrivano i messaggi che lo ‘raccomandano’ come tronista. Ecco cosa scrivono i follower su: “ufficialmente incoronato da Queen Mary. Finalmente un po’ di meritocrazia”, e poi: “Trovatevi qualcuno che vi guardi comeguarda Maria De Filippi”, e ancora: “In una sola serata ha ricevuto proposte di lavoro da Maria De Filippi e ...

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - GrandeFratello : 'A me la reazione di Andrea non torna...' ?? #GFVIP - GagaGurlxo : RT @candemet8992: Tommaso Zorzi che orgoglioso dei suoi anni di danza e di Dance dance dance si trova a insegnare a dei tronchi ed essere i… - la_nagli : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi: “Maria per te caffè e fotocopie” con la mano tremante #GFVIP - paolacamporese : #gregorelli riscrivo, non fidatevi troppo di tommaso zorzi -