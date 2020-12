Stefania Orlando vs Tommaso Zorzi, scoppia una lite furibonda: “Psicopatica non sei normale” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è scoppiata una lite anche tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Stamani i ragazzi della casa stavano parlando delle coreografie alle quali stanno lavorando per la puntata di domani e dal nulla la conduttrice ha espresso qualche perplessità sui passi pensati dal suo amico. Tommaso non ha preso bene il cambiamento di umore di Stefania e si è scaldato (qui il video completo). “Prima eri carica e ora? Amore allora sei Psicopatica. Stamani andava tuto bene e ora no? Sai cosa c’è? Fai tu il balletto! Non seguirmi, non sei normale. Vi sembra normale una che mi segue? Guardatela, continua a ripetere e le cose come Sgarbi. Tu sei arrivata stamani incavolata e a fare le ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo Dayane Mello e Rosalinda Cannavò èta unaanche tra. Stamani i ragazzi della casa stavano parlando delle coreografie alle quali stanno lavorando per la puntata di domani e dal nulla la conduttrice ha espresso qualche perplessità sui passi pensati dal suo amico.non ha preso bene il cambiamento di umore die si è scaldato (qui il video completo). “Prima eri carica e ora? Amore allora sei. Stamani andava tuto bene e ora no? Sai cosa c’è? Fai tu il balletto! Non seguirmi, non sei. Vi sembrauna che mi segue? Guardatela, continua a ripetere e le cose come Sgarbi. Tu sei arrivata stamani incavolata e a fare le ...

