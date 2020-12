Serie A, la top11 del 2020 secondo le statistiche: due assenze pesanti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Serie A ha chiuso il suo 2020 tra delusioni e sorprese: ecco la miglior formazione secondo i dati statistici raccolti da Opta Le statistiche spesso dicono tutto, a volte invece non danno indicazioni importanti. Certo è che i numeri di un anno restituiscono un quadro completo su una squadra o su un singolo calciatore. Assenti Immobile e Ibrahimovic. Opta ha pubblicato la top 11 della Serie A secondo i dati statistici: un 4-3-3 che vede Silvestri (Verona) in porta; difesa con Cuadrado e De Ligt (Juve) Acerbi (Lazio) e Theo Hernandez (Milan). Centrocampo a 3 con Kessie (Milan) De Paul (Udinese) e Calhanoglu (Milan); in avanti Ronaldo (Juve), Lukaku (Lazio) e Gomez (Atalanta). 11 – Questo è il miglior 11 dell'anno solare 2020 in Serie A basato sui dati ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) LaA ha chiuso il suotra delusioni e sorprese: ecco la miglior formazionei dati statistici raccolti da Opta Lespesso dicono tutto, a volte invece non danno indicazioni importanti. Certo è che i numeri di un anno restituiscono un quadro completo su una squadra o su un singolo calciatore. Assenti Immobile e Ibrahimovic. Opta ha pubblicato la top 11 dellai dati statistici: un 4-3-3 che vede Silvestri (Verona) in porta; difesa con Cuadrado e De Ligt (Juve) Acerbi (Lazio) e Theo Hernandez (Milan). Centrocampo a 3 con Kessie (Milan) De Paul (Udinese) e Calhanoglu (Milan); in avanti Ronaldo (Juve), Lukaku (Lazio) e Gomez (Atalanta). 11 – Questo è il miglior 11 dell'anno solareinA basato sui dati ...

fcin1908it : Opta - Serie A, la top11 del 2020: 3 calciatori per Milan e Juve, per l'Inter solo Lukaku - - RomeAntics_ : RT @siamo_la_Roma: ?? #Pellegrini nella Top11 della #SerieA del 2020 ?? Il centrocampista giallorosso inserito nel 4-4-2 ?? Ecco l'undici tit… - siamo_la_Roma : ?? #Pellegrini nella Top11 della #SerieA del 2020 ?? Il centrocampista giallorosso inserito nel 4-4-2 ?? Ecco l'undic… - junews24com : Sconcerti non ha dubbi: «Nella mia Top11 di Serie A metto due bianconeri» - - fantapazzcom : La Top11 di PaoloOttavio per la 14° di Serie A Tim: centrocampo sperimentale -

Ultime Notizie dalla rete : Serie top11 Juve: tre i bianconeri nella Top 11 del 2020 secondo una statistica – FOTO Juventus News 24 Serie A, la top11 del 2020 secondo le statistiche: due assenze pesanti

La Serie A ha chiuso il suo 2020 tra delusioni e sorprese: ecco la miglior formazione secondo i dati statistici raccolti da Opta ...

Serie A, la Top 11 del 2020 secondo le statistiche Opta

La fine dell’anno è sempre il momento dei bilanci, anche per il calcio. In questa gallery vi proponiamo la Top 11 della Serie A per l’anno solare 2020, basata ...

La Serie A ha chiuso il suo 2020 tra delusioni e sorprese: ecco la miglior formazione secondo i dati statistici raccolti da Opta ...La fine dell’anno è sempre il momento dei bilanci, anche per il calcio. In questa gallery vi proponiamo la Top 11 della Serie A per l’anno solare 2020, basata ...