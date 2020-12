Roma, occhi su Antov: il CSKA Sofia fissa il prezzo. C’è anche l’Arsenal (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Roma ha messo gli occhi su Valentin Antov, difensore centrale classe 2000 di proprietà del CSKA Sofia: costa 5 milioni di euro La Roma ha messo gli occhi su Valentin Antov, difensore centrale classe 2000 di proprietà del CSKA Sofia. Secondo quanto riportato da Tema Sport, sul talento bulgaro c’è anche l’Arsenal. Necessari 5 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Laha messo glisu Valentin, difensore centrale classe 2000 di proprietà del: costa 5 milioni di euro Laha messo glisu Valentin, difensore centrale classe 2000 di proprietà del. Secondo quanto riportato da Tema Sport, sul talento bulgaro c’è. Necessari 5 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza. Leggi su Calcionews24.com

RaiTre : 'Non se ruba nei camerini. Se ruba co l'occhi' Gigi Proietti nel ricordo di @insinnaflavio #RicomincioDaRai3 dal… - AAngiolella : RT @TormalinaB: In Via S.Maria in Via 30, tra il Corso e Fontana di Trevi, c'è un passaggio pedonale aperto a tutti che un tempo era uno de… - alfanor48 : RT @TormalinaB: In Via S.Maria in Via 30, tra il Corso e Fontana di Trevi, c'è un passaggio pedonale aperto a tutti che un tempo era uno de… - suxior : RT @TormalinaB: In Via S.Maria in Via 30, tra il Corso e Fontana di Trevi, c'è un passaggio pedonale aperto a tutti che un tempo era uno de… - Fra_Lugano : RT @TormalinaB: In Via S.Maria in Via 30, tra il Corso e Fontana di Trevi, c'è un passaggio pedonale aperto a tutti che un tempo era uno de… -