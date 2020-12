Programmi TV di stasera, mercoledì 30 dicembre 2020. Su Rai1 in 1^Tv «Nelle Tue Mani» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Karidja Touré e Jules Benchetrit in Nelle Tue Mani Rai1, ore 21.25: Nelle Tue Mani – 1^Tv Film di Ludovic Bernard del 2018, con Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Jules Benchetrit. Prodotto in Francia. Durata: 105 minuti. Trama: Il giovane Mathieu vive nella banlieue parigina ed è il primo di tre fratelli. Nonostante la madre, da sola, si sforzi di portare avanti la famiglia, il giovane commette dei piccoli furti per vivere. La passione del ragazzo, in realtà, è la musica classica e suonare il pianoforte; del suo straordinario talento si accorge casualmente Pierre Geithner, il direttore del conservatorio parigino, che ascolta Mathieu suonare il piano in una stazione cittadina. Rai2, ore 21.20: Alvin Superstar 2 Film d’animazione di Betty Thomas del 2009. Prodotto in Usa. Durata: ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Karidja Touré e Jules Benchetrit inTue, ore 21.25:TueFilm di Ludovic Bernard del 2018, con Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Jules Benchetrit. Prodotto in Francia. Durata: 105 minuti. Trama: Il giovane Mathieu vive nella banlieue parigina ed è il primo di tre fratelli. Nonostante la madre, da sola, si sforzi di portare avanti la famiglia, il giovane commette dei piccoli furti per vivere. La passione del ragazzo, in realtà, è la musica classica e suonare il pianoforte; del suo straordinario talento si accorge casualmente Pierre Geithner, il direttore del conservatorio parigino, che ascolta Mathieu suonare il piano in una stazione cittadina. Rai2, ore 21.20: Alvin Superstar 2 Film d’animazione di Betty Thomas del 2009. Prodotto in Usa. Durata: ...

fanpage : Stasera in tv #29dicembre vedrete #Biancaneve o #lastoriainfinita ? - VLPesaro : Stasera alle 21:50 puoi vedere la replica della nostra grande vittoria conquistata alla Vitrifrigo Arena contro Tri… - 11secon : #TELEVISIONE Programmazione televisiva per stasera, 30 Dicembre, nei più seguiti canali in chiaro. Fonte: Programm… - TuriCaggegi : RT @MilaSpicola: Intorno alle 19.45, stasera, sarò ospite di @gloquenzi, a @ZappingRadio1 #RadioRaiUno. Argomento: riapertura scuole. per… - Mamox__ : Ho visto i programmi di stasera in televisione. Sto uscendo per andare a comprare una lametta. Una basta e avanza.… -