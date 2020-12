Perché Conte è tutt’altro che spacciato. La versione di Pasquino (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cambiare in maniera pacata e sobria, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha difeso praticamente tutte le scelte del governo. Lo ha fatto assumendosi le responsabilità che gli competono senza scaricare colpe su nessuno tranne in un passaggio: il non aver speso tutti i fondi disponibili ricevuti nel passato dall’Europa, ma solo il 60 per cento. Non so a quale nuora abbia voluto parlare e neppure da quale suocera volesse farsi comprendere (o viceversa). Penso, però, che le molte orecchie della burocrazia centrale e alcune orecchie delle burocrazie regionali e delle rispettive classi politiche abbiano dovuto fischiare forte e a lungo. Questa incapacità di spesa rapida è servita a Conte anche per spiegare una delle ragioni per non chiedere i 29 miliardi di Euro del Mes “sanitario”. Capisco, ma non condivido. Anzi, mi preoccupo poiché ritengo che se ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cambiare in maniera pacata e sobria, il presidente del Consiglio Giuseppeha difeso praticamente tutte le scelte del governo. Lo ha fatto assumendosi le responsabilità che gli competono senza scaricare colpe su nessuno tranne in un passaggio: il non aver speso tutti i fondi disponibili ricevuti nel passato dall’Europa, ma solo il 60 per cento. Non so a quale nuora abbia voluto parlare e neppure da quale suocera volesse farsi comprendere (o viceversa). Penso, però, che le molte orecchie della burocrazia centrale e alcune orecchie delle burocrazie regionali e delle rispettive classi politiche abbiano dovuto fischiare forte e a lungo. Questa incapacità di spesa rapida è servita aanche per spiegare una delle ragioni per non chiedere i 29 miliardi di Euro del Mes “sanitario”. Capisco, ma non condivido. Anzi, mi preoccupo poiché ritengo che se ...

