Non era razzismo. Agitu è stata violentata e uccisa da un suo dipendente ghanese (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Agitu sarebbe stata massacrata per uno stipendio pagato in ritardo. Non per il colore della sua pelle, non per le sue battaglie di integrazione (qui nella foto con Emma Bonino, nel riquadro il presunto omicida, Adams Suleimani). I carabinieri hanno arrestato un pastore ghanese, che avrebbe confessato. Una storia semplice, nella sua tragicità, che lascia atterriti. Era un simbolo dell’integrazione in Italia L’efferrata morte dell’imprenditrice etiope, simbolo dell’integrazione in Italia, a caldo era rimbalzato sui Social come un delitto di matrice razzista e xenofoba. Invece, niente di tutto questo. La cronaca di queste ore è raccapricciante. Il killer prima ha infierito su Agitu Ideo Gudeta colpendola alla testa con diverse martellate. Poi, quando la 42enne etiope sua datrice di lavoro, era ormai agonizzante sul ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020)sarebbemassacrata per uno stipendio pagato in ritardo. Non per il colore della sua pelle, non per le sue battaglie di integrazione (qui nella foto con Emma Bonino, nel riquadro il presunto omicida, Adams Suleimani). I carabinieri hanno arrestato un pastore, che avrebbe confessato. Una storia semplice, nella sua tragicità, che lascia atterriti. Era un simbolo dell’integrazione in Italia L’efferrata morte dell’imprenditrice etiope, simbolo dell’integrazione in Italia, a caldo era rimbalzato sui Social come un delitto di matrice razzista e xenofoba. Invece, niente di tutto questo. La cronaca di queste ore è raccapricciante. Il killer prima ha infierito suIdeo Gudeta colpendola alla testa con diverse martellate. Poi, quando la 42enne etiope sua datrice di lavoro, era ormai agonizzante sul ...

RobertoBurioni : Non era stata vaccinata Ma anche se fosse stata vaccinata nessun vaccino sulla terra può conferire protezione prima… - capuanogio : Quindi l’#Everton non era proprio così d’accordo con il rinvio della partita con il #ManCity. Anzi. Era così NON pr… - davidemaggio : Il #GFVip dell'era Signorini non solo ha svuotato il formato di qualunque significato ma è proprio la 'gestione' ad… - FantaSuperMega : @DiegoDeSilva3 Stamattina in ospedale la teoria era che 'loro' faranno finire 'sta cosa solo quando la popolazione… - dcalpirela : @ilrisolutoreIT La cosa ridicola è che nel periodo la zona Rossa non era possibile vendere le ciabatte... Domanda a… -

Ultime Notizie dalla rete : Non era La Spezia, “sequestrata e violentata dall’ex”. Ma non era vero: il giudice archivia il caso Il Secolo XIX Quarrata. Approvato il bilancio di previsione 2021

F1 | Da Albon a Hulkenberg, ecco il gruppo degli esclusi

Kvyat, Albon, Hulkenberg e non solo: ecco chi sono gli esclusi dalla F1. La scelta del tedesco, secondo Marko, "non avrebbe funzionato".

