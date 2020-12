Nairo Quintana non correrà i primi tre mesi del 2021 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) . A darne comunicazione è il direttore dell’Arkéa Samsic Yvon Ledanois. La scelta deriva dal fatto di poter dare la possibilità al colombiano di riprendersi completamente. Il direttore sportivo ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese Le Telegramme dove ha spiegato: “Non voglio riavere un Quintana al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Davide Cassani parla del Mondiale di Imola disputato domenica Pieter Weening si ritira dal ciclismo, dopo 17 anni di professionismo Arnaud Demare fa il punto sulla sua stagione. Le dichiarazioni Tour de France 2021, le tappe della nuova edizione della Grande Boucle Julian Alaphilippe svela gli obiettivi della sua prossima stagione Operazione Aderlass, chiamato in causa il manager Milan Erzen Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) . A darne comunicazione è il direttore dell’Arkéa Samsic Yvon Ledanois. La scelta deriva dal fatto di poter dare la possibilità al colombiano di riprendersi completamente. Il direttore sportivo ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese Le Telegramme dove ha spiegato: “Non voglio riavere unal L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Davide Cassani parla del Mondiale di Imola disputato domenica Pieter Weening si ritira dal ciclismo, dopo 17 anni di professionismo Arnaud Demare fa il punto sulla sua stagione. Le dichiarazioni Tour de France, le tappe della nuova edizione della Grande Boucle Julian Alaphilippe svela gli obiettivi della sua prossima stagione Operazione Aderlass, chiamato in causa il manager Milan Erzen

