MotoGP, Alex Marquez: “Marc starà fuori dai 3 ai 6 mesi dopo l’ultima operazione, mentalmente è tranquillo” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si profila una corsa contro il tempo molto complicata e delicata per Marc Marquez in vista del Mondiale MotoGP 2021, dopo essersi sottoposto tre settimane fa alla terza operazione chirurgica al braccio destro in seguito alla frattura dell’omero accusata a Jerez nel primo GP della stagione 2020. Un infortunio che ha già costretto l’otto volte campione iridato a saltare di fatto tutto il Motomondiale 2020 e che potrebbe complicare notevolmente anche la sua corsa per il titolo del prossimo campionato. “Sono passate solo tre settimane dall’operazione ed è molto presto dire se tornerà in pre-season o se salterà due gare – ha detto suo fratello Alex in un’intervista rilasciata al quotidiano iberico SPORT – I periodi di recupero sono di tre mesi, ma se si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si profila una corsa contro il tempo molto complicata e delicata perin vista del Mondiale2021,essersi sottoposto tre settimane fa alla terzachirurgica al braccio destro in seguito alla frattura dell’omero accusata a Jerez nel primo GP della stagione 2020. Un infortunio che ha già costretto l’otto volte campione iridato a saltare di fatto tutto il Motomondiale 2020 e che potrebbe complicare notevolmente anche la sua corsa per il titolo del prossimo campionato. “Sono passate solo tre settimane dall’ed è molto presto dire se tornerà in pre-season o se salterà due gare – ha detto suo fratelloin un’intervista rilasciata al quotidiano iberico SPORT – I periodi di recupero sono di tre, ma se si ...

