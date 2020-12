La zampe del Dragone su Alibaba. Un alert per l’Ue? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il governo cinese sta cercando di mettere le mani sull’impero di Jack Ma, il fondatore di Alibaba e uomo più ricco della Cina. Ma non è solo questione di affari. Pechino starebbe pensando di entrare nelle attività del magnate, in linea con gli sforzi per rafforzare la sua posizione d’influenza nella sfera tecnologica. A rivelarlo sono stati Bloomberg e il Wall Street Journal che, citando funzionari cinesi e consiglieri del governo, raccontano come, oltre all’indagine antitrust in corso, è al vaglio uno spacchettamento di Ant Group Co. Obiettivo: spalancare le porte all’ingresso di grandi banche statali e altri gruppi controllati da Pechino. Il Fondo pensionistico cinese, la China Development Bank e China International Capital Corp., la principale banca di investimento statale, investono già in Ant. Ma non sembra bastare più al governo. Anche il Financial ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il governo cinese sta cercando di mettere le mani sull’impero di Jack Ma, il fondatore die uomo più ricco della Cina. Ma non è solo questione di affari. Pechino starebbe pensando di entrare nelle attività del magnate, in linea con gli sforzi per rafforzare la sua posizione d’influenza nella sfera tecnologica. A rivelarlo sono stati Bloomberg e il Wall Street Journal che, citando funzionari cinesi e consiglieri del governo, raccontano come, oltre all’indagine antitrust in corso, è al vaglio uno spacchettamento di Ant Group Co. Obiettivo: spalancare le porte all’ingresso di grandi banche statali e altri gruppi controllati da Pechino. Il Fondo pensionistico cinese, la China Development Bank e China International Capital Corp., la principale banca di investimento statale, investono già in Ant. Ma non sembra bastare più al governo. Anche il Financial ...

