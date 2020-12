Inzaghi: “Scudetto? Il Milan deve crederci. Ecco però chi è la favorita” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato della lotta Scudetto e non solo. Il Milan deve crederci, però... Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Filippo, allenatore del Benevento, ha parlato della lottae non solo. Il... Pianeta

PianetaMilan : #Inzaghi: 'Scudetto? Il @acmilan deve crederci. Ecco però chi è la favorita' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Fantacalcio : Benevento, Inzaghi: 'Anno irripetibile. Milan, bravo Pioli ma per lo scudetto dico Inter' - MilanLiveIT : In attesa di #BeneventoMilan... #Inzaghi si lancia in pronostici! - milansette : F.Inzaghi: 'Per lo scudetto la mia favorita è l'Inter' - Mediagol : #Benevento, il bilancio di Inzaghi: 'Per noi è stato un anno pazzesco. Scudetto? Il #Milan può crederci'… -