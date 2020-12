Il vaccino in farmacia? Adesso arriva il via libera (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Francesca Galici La possibilità di ottenere il vaccino in farmacia è stata inserita nelle legge di bilancio approvata in Senato: lo comunica Pierpaolo Sileri Sembra procedere il piano vaccinazioni per l'Italia. Pierpaolo Sileri ha annunciato che nella legge di Bilancio approvata oggi dal Senato è stata inserita la possibiità di fare i vaccini in farmacia. Lo ha comunicato in una nota il viceministro alla Salute. Le somministrazioni del vaccino in farmacia si aggiungono agli altri punti vaccinali individuati dal governo per incrementare al massimo le possibilità del nostro Paese. A oggi, come comunicato da Giuseppe Conte, risultavano vaccinate con la prima dose poco più di 8mila persone, meno delle 9750 previste con l'arrivo delle prime dosi simboliche lo scorso 25 dicembre. "La ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Francesca Galici La possibilità di ottenere ilinè stata inserita nelle legge di bilancio approvata in Senato: lo comunica Pierpaolo Sileri Sembra procedere il piano vaccinazioni per l'Italia. Pierpaolo Sileri ha annunciato che nella legge di Bilancio approvata oggi dal Senato è stata inserita la possibiità di fare i vaccini in. Lo ha comunicato in una nota il viceministro alla Salute. Le somministrazioni delinsi aggiungono agli altri punti vaccinali individuati dal governo per incrementare al massimo le possibilità del nostro Paese. A oggi, come comunicato da Giuseppe Conte, risultavano vaccinate con la prima dose poco più di 8mila persone, meno delle 9750 previste con l'arrivo delle prime dosi simboliche lo scorso 25 dicembre. "La ...

Ultime Notizie dalla rete : vaccino farmacia Mandelli (Fofi): "Ora questo e altri vaccini anche in farmacia, un obiettivo per il quale ci battiamo da anni" Quotidiano Sanità Vaccino, Astrazeneca: «Richiesta autorizzazione a Ema». L'Ema: «Servono altri dati su efficacia e sicurezza»

Il vaccino Astrazeneca questa mattina è stato approvato nel Regno Unito dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA). La campagna di vaccinazione ...

In Italia le nuove dosi Pfizer, aerei atterrati in nove scali

Sono arrivati in nove scali d'Italia gli aerei della Dhl che trasportano complessivamente le 470mila dosi del vaccino Pfizer destinato all'Italia. Gli aerei sono atterrati negli aeroporti di Milano Ma ...

Il vaccino Astrazeneca questa mattina è stato approvato nel Regno Unito dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA). La campagna di vaccinazione ...Sono arrivati in nove scali d'Italia gli aerei della Dhl che trasportano complessivamente le 470mila dosi del vaccino Pfizer destinato all'Italia. Gli aerei sono atterrati negli aeroporti di Milano Ma ...