(Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Cosa mi fece scattare la molla per salire su un palco? Per paradosso penso che sia stata proprio la scomparsa di mio padre ad aiutarmi”.è oggi uno dei più noti attori italiani, ma da piccolo la sua timidezza sembrava essere un ostacolo alla sua carriera di fronte ai riflettori. Una scossa, racconta in un’intervista al Corriere della sera, è arrivata dopo la morte del padre, persoera ancora molto giovane. “Avevo 20 anni, ero un ragazzo non ancora diventato uomo. Ero al crocevia delle decisioni, nello svincolo della vita. Dove vado? Mio padre mi aiuterà, pensavo. Ilmi crollò. Certo mia madre è stata fondamentale, ma ilè una figura importante nella vita di un ragazzo. La sua morte mi costrinse a crescere più velocemente e a mettere in ombra ...

HuffPostItalia : Giuseppe Fiorello: 'Quando papà morì mi crollo il mondo addosso. Lui e Rosario tenevano alto l'umore in famiglia' - Monscolombo : RT @semioticmonkey: Una nazione che ha eretto Giuseppe Fiorello ad attore, Fazio a giornalista e Renzi a politico è una nazione senza spera… - LudovicoFVisen1 : RT @semioticmonkey: Una nazione che ha eretto Giuseppe Fiorello ad attore, Fazio a giornalista e Renzi a politico è una nazione senza spera… - RobertoErrebi : RT @semioticmonkey: Una nazione che ha eretto Giuseppe Fiorello ad attore, Fazio a giornalista e Renzi a politico è una nazione senza spera… - Valenti90488445 : RT @semioticmonkey: Una nazione che ha eretto Giuseppe Fiorello ad attore, Fazio a giornalista e Renzi a politico è una nazione senza spera… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Fiorello

L'attore si racconta in un'intervista al Corriere della sera: "Lavorare con mio fratello è sempre molto eccitante. Ti senti sempre in bilico sul crinale di una scarpata" ...Stipendio tagliato per cinque mesi per Giuseppe Delicati, medico piemontese che nei mesi scorsi aveva scatenato una serie di polemiche per le sue teorie no vax e negazioniste del Covid diffuse via soc ...