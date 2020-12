Ferrari Purosangue inaugura l’era dell’elettrico (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Ferrari Purosangue apre al cavallino le porte dell’elettrico. Dopo varie smentite ufficiali, e relative inversioni, la casa di Maranello si arrende alla rivoluzione della batteria, sviluppando ben tre modelli. Oltre al già citato Purosangue, il costruttore sta progettando altri due SUV, lanciando la sua offensiva a Tesla ed alle case tedesche, Porsche in testa. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Laapre al cavallino le porte. Dopo varie smentite ufficiali, e relative inversioni, la casa di Maranello si arrende alla rivoluzione della batteria, sviluppando ben tre modelli. Oltre al già citato, il costruttore sta progettando altri due SUV, lanciando la sua offensiva a Tesla ed alle case tedesche, Porsche in testa.

