Coronavirus, monitoraggio Iss: “Rt sopra 1 in Veneto, Liguria e Calabria. Natale potrebbe determinare aumento di contagi, stare a casa” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’incidenza dei casi di Coronavirus è diminuita nelle ultime due settimane, scendendo da 329,5 a 305,47 per 100.000 abitanti. Ma “rimane ancora molto elevata” e l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Non solo: da un latto nella settimana di Natale sono stati fatti pochi tamponi e “questo potrebbe influenzare la stima dell’incidenza e della velocità di trasmissione”, dall’altro “le aumentate mobilità e interazione interpersonale tipica della socialità di questa stagione potrebbero determinare un aumento rilevante della trasmissione”. A sottolinearlo è la bozza di monitoraggio Iss-ministero Salute. Che conferma la necessità di “mantenere la linea di rigore delle misure del periodo delle feste”: occorre insomma mantenere “la drastica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’incidenza dei casi diè diminuita nelle ultime due settimane, scendendo da 329,5 a 305,47 per 100.000 abitanti. Ma “rimane ancora molto elevata” e l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Non solo: da un latto nella settimana disono stati fatti pochi tamponi e “questoinfluenzare la stima dell’incidenza e della velocità di trasmissione”, dall’altro “le aumentate mobilità e interazione interpersonale tipica della socialità di questa stagionerounrilevante della trasmissione”. A sottolinearlo è la bozza diIss-ministero Salute. Che conferma la necessità di “mantenere la linea di rigore delle misure del periodo delle feste”: occorre insomma mantenere “la drastica ...

brichiel : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, monitoraggio Iss: “Rt sopra 1 in Veneto, Liguria e Calabria. Natale potrebbe determinare aumento di conta… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, monitoraggio Iss: “Rt sopra 1 in Veneto, Liguria e Calabria. Natale potrebbe determinare aumento di conta… - fattoquotidiano : Coronavirus, monitoraggio Iss: “Rt sopra 1 in Veneto, Liguria e Calabria. Natale potrebbe determinare aumento di co… - clikservernet : Coronavirus, monitoraggio Iss: “Rt sopra 1 in Veneto, Liguria e Calabria. Natale potrebbe determinare aumento di co… - Noovyis : (Coronavirus, monitoraggio Iss: “Rt sopra 1 in Veneto, Liguria e Calabria. Natale potrebbe determinare aumento di c… -