Brexit, von der Leyen e Michel firmano accordo con il Regno: "Futuro si fa in Europa". In giornata atteso il via libera di Londra (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'Europa ha detto 'sì'. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e quello del Consiglio, Charles Michel, hanno firmato in mattinata l'accordo di commercio e cooperazione con il Regno Unito che regolerà i nuovi rapporti commerciali tra l'Unione europea e Londra in vista del definitivo divorzio del 1 gennaio. Un'intesa raggiunta nei giorni scorsi grazie all'intervento proprio di von der Leyen e del primo ministro britannico, Boris Johnson, che hanno condotto colloqui a oltranza per evitare un no deal. Formalmente, manca il via libera del Parlamento di Westminster che dovrebbe approvare il testo in giornata, prima della firma del premier. Dopo questo passaggio, l'accordo entrerà in vigore in maniera ...

