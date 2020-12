Alberto Matano, complimento inatteso: “Sei fantastico” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Per il conduttore televisivo di ‘La Vita in Diretta’, Alberto Matano, complimento inatteso da parte di una grande della tv: “Sei fantastico”. (screenshot video)Da quando Alberto Matano è da solo al timone della trasmissione ‘La Vita in Diretta’, è diventato un po’ il personaggio sorpresa della televisione pubblica. Sul suo profilo Instagram, ogni post è ormai virale e non passa giorni in cui qualche ammiratrice non faccia coming out nei suoi confronti. Ce n’è per tutti i gusti, ma il conduttore televisivo non ha ovviamente tempo per rispondere a tutte. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La vita in diretta vince: successo per Alberto Matano “Sei fantastico”, Alberto ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Per il conduttore televisivo di ‘La Vita in Diretta’,da parte di una grande della tv: “Sei”. (screenshot video)Da quandoè da solo al timone della trasmissione ‘La Vita in Diretta’, è diventato un po’ il personaggio sorpresa della televisione pubblica. Sul suo profilo Instagram, ogni post è ormai virale e non passa giorni in cui qualche ammiratrice non faccia coming out nei suoi confronti. Ce n’è per tutti i gusti, ma il conduttore televisivo non ha ovviamente tempo per rispondere a tutte. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La vita in diretta vince: successo per“Sei”,...

zazoomblog : La vita in diretta Raffaella Carrà “spacco una bottiglia contro il muro” Alberto Matano resta a bocca aperta gelo i… - infoitcultura : Alberto Matano sconvolto, la tragica notizia in diretta: ‘È morta’ - infoitcultura : Alberto Matano sorpreso a La vita in diretta: “Mi ha colpito…” - infoitcultura : Alberto Matano torna in tv: ma a breve sarà di nuovo addio? - infoitcultura : Raffaella Carrà, triste confessione ad Alberto Matano: “Non va benissimo” -