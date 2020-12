Silvia | Lucia e Serena | donne con dna mutato | eppure grate alla vita

Leggi su dire

(Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA – Forza, coraggio e il desiderio di poter essere d’aiuto a chi si trova alle prese con una diagnosi di mutazione rara associata a tumori. E’ il tratto comune di tre testimonial dell’Associazione Mutagens che tra i propri obiettivi si propone anche quello di ‘fare rete’, oltre che di promuovere ricerca scientifica e mettere in collegamento pazienti e istituti di ricerca. Silvia, Lucia e Serena (nome di fantasia) sono tre donne che hanno avuto percorsi di vita diversi, ma sono accomunate da una stessa diagnosi medica: sono portatrici di una mutazione genetica rara. La scoperta è stata diversa per ognuna di loro, anche se in tutti i casi è arrivata quando diversi tipi di tumore si erano già presentati.