Prof di infermieristica all'università di Firenze: "Io non mi vaccino" (Di martedì 29 dicembre 2020) Si è schierato contro il vaccino e lo ha fatto pubblicamente, con un post su Facebook. Filippo Festini, Professore universitario di infermieristica, è uno dei 10mila dipendenti della sanità toscana (su 54mila) che non hanno aderito alla campagna avviata dalla Regione. “Il vaccino che vi state per somministrare secondo il produttore riduce il rischio di contrarre il Covid dello 0,87%, cioè di meno dell?1%”, scrive Festini, prima di fare un’analisi dei dati dello studio di Pfizer. Secondo Aifa, invece, “due dosi del vaccino “Comirnaty” somministrate a distanza di 21 giorni l’una dall’altra possono evitare al 95% degli adulti dai 16 anni in poi di sviluppare la malattia COVID-19 con risultati sostanzialmente omogenei per classi di età, genere ed etnie. Festini, in ogni caso, non si definisce un ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Si è schierato contro ile lo ha fatto pubblicamente, con un post su Facebook. Filippo Festini,essore universitario di, è uno dei 10mila dipendenti della sanità toscana (su 54mila) che non hanno aderito alla campagna avviata dalla Regione. “Ilche vi state per somministrare secondo il produttore riduce il rischio di contrarre il Covid dello 0,87%, cioè di meno dell?1%”, scrive Festini, prima di fare un’analisi dei dati dello studio di Pfizer. Secondo Aifa, invece, “due dosi del“Comirnaty” somministrate a distanza di 21 giorni l’una dall’altra possono evitare al 95% degli adulti dai 16 anni in poi di sviluppare la malattia COVID-19 con risultati sostanzialmente omogenei per classi di età, genere ed etnie. Festini, in ogni caso, non si definisce un ...

repubblica : Firenze, il prof di infermieristica all'università: 'Io non mi vaccino' - MilenaLazzaroni : RT @HuffPostItalia: Prof di infermieristica all'università di Firenze: 'Io non mi vaccino' - HuffPostItalia : Prof di infermieristica all'università di Firenze: 'Io non mi vaccino' - cettimas : RT @repubblica: Firenze, il prof di infermieristica all'università: 'Io non mi vaccino' - Nicola_Firenze : Il titolo serve per attrarre lettori e consensi. Ma leggendo l'articolo si capisce che ci sono dellle motivazioni… -