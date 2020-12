"Mi aspettavo una squalifica". Dito puntato contro il Gf Vip, chi è sul piede di guerra (Di martedì 29 dicembre 2020) Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, ancora non riesce a metabolizzare il colpo. Le parole durissime di Samantha De Grenet contro sua moglie al Grande Fratello Vip sono state un vero e proprio pungo nello stomaco. Ed ora che riavvolge il nastro non riesce a capire come mai non sia stata squalificata.“Ha ribaDito che quelle parole (matta, io ti uccido ndr) le avrebbe dette di nuovo. E io mi aspettavo una squalifica”, tuona Simone Gianlorenzi appena gli telefoniamo. Il riferimento alla lite accesissima che la Orlando ha avuto nei giorni scorsi con la De Grenet è. Molto chiaro. La maggior parte della persone si è schierata dalla parte di mia moglie. Ma a volte servirebbe giustizia e non solo solidarietà. Ci vorrebbe una squalifica”, puntualizza Gianlorenzi. “Quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, ancora non riesce a metabolizzare il colpo. Le parole durissime di Samantha De Grenetsua moglie al Grande Fratello Vip sono state un vero e proprio pungo nello stomaco. Ed ora che riavvolge il nastro non riesce a capire come mai non sia statata.“Ha ribache quelle parole (matta, io ti uccido ndr) le avrebbe dette di nuovo. E io miuna”, tuona Simone Gianlorenzi appena gli telefoniamo. Il riferimento alla lite accesissima che la Orlando ha avuto nei giorni scorsi con la De Grenet è. Molto chiaro. La maggior parte della persone si è schierata dalla parte di mia moglie. Ma a volte servirebbe giustizia e non solo solidarietà. Ci vorrebbe una”, puntualizza Gianlorenzi. “Quella ...

Ultime Notizie dalla rete : aspettavo una Grande Fratello Vip, "mi aspettavo una squalifica": chi è sul piede di guerra Liberoquotidiano.it Il coronavirus ha cambiato le nostre vite, ma non solo in male. Io ho iniziato a camminare

300. Questo è il trecentesimo post di questo blog, se non ho sbagliato i conti. Spesso accade agli ingegneri: ciò che importa è l’ordine di grandezza, la precisione viene dopo. 300 è un numero special ...

Tuchel è l’ultimo: anche Ancelotti e Gigi Simoni tra gli allenatori esonerati dopo una vittoria

Tuchel e i suoi “fratelli”: quelli esonerati dopo una vittoria. Non sono tanti, ma ci sono. L’allontanamento dell’allenatore del Psg è arrivato quasi come un fulmine ...

