Mattarella conferisce onoreficenza al merito all' abruzzese Aldo Andrea Di Cristofaro

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 29 dicembre 2020) L'Aquila -Di, 77 anni (Bagnaturo di Pratola - AQ), Commendatore dell'Ordine aldella Repubblica Italiana: "Per le sue iniziative di solidarietà nei confronti dei connazionali in Canada, così come a favore della comunità di origine, Presidente (per il terzo mandato consecutivo) dell'associazione Valle Peligna di Toronto. Da sempre impegnato in iniziative di solidarietà verso gli italiani che vivono in Canada così come in progetti di beneficenza e solidarietà verso la sua terra di origine. Nel 2009, in occasione del terremoto a L'Aquila ha donato un prefabbricato per gli incontri di socializzazione delle persone anziane, borse di studio agli studenti rimasti orfani, un parco giochi per i bambini. È stato, inoltre, protagonista di una importante raccolta di finanziamenti a supporto della ...