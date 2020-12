Isco e Marcelo via dal Real Madrid? Zidane: "Momenti complicati…" (Di martedì 29 dicembre 2020) Il futuro di Isco e Marcelo ? Potrebbe non essere al Real Madrid . Soprattutto per il primo, che spinge per andare al Siviglia di Monchi e Lopetegui . Di entrambi ha parlato Zinedine Zidane alla ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 dicembre 2020) Il futuro di? Potrebbe non essere al. Soprattutto per il primo, che spinge per andare al Siviglia di Monchi e Lopetegui . Di entrambi ha parlato Zinedinealla ...

sportli26181512 : Isco e Marcelo via dal Real Madrid? Zidane: “Momenti complicati…”: Il tecnico francese ha parlato del futuro dei du… - junews24com : Calciomercato Juve: Isco, Marcelo e Sergio Ramos. Lo ha detto Zidane - - ItaSportPress : Real Madrid, Zidane: 'Le critiche non mi disturbano. Escludere calciatori come Isco e Marcelo fa male' -… - calciomercatoit : #Juventus e #Inter, si allontanano #Isco e #Marcelo: l'annuncio di #Zidane ?? #CMITmercato - fcin1908it : Zidane: 'Mi dispiace che Isco e Marcelo non giochino, ma conto su di loro. So che...' - -