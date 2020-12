Il bagno del futuro è contactless

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) I rubinetti che si azionano grazie alle fotocellule e non richiedono alcun contatto sono una realtà consolidata nei luoghi pubblici, ma fino a oggi nessuno pensava che avrebbero fatto la loro comparsa neldi casa. Poi è arrivato il Covid-19 e con lui anche la rivoluzione no touch, di cui ha parlato recentemente Immobiliare.it. Perché meno si toccano le superfici, meno si rischia di diffondere germi e malattie anche tra i componenti dello stesso nucleo famigliare. Ecco dunque le nuove tendenze per l’arredodel prossimo. Igiene garantita in ogni angolo Dal rubinetto del lavandino allo scarico passando per i sedili dei sanitari e gli specchi, tutto diventa contact free. Ma, ovviamente, senza rinunciare all’estetica. Le migliori marche di design hanno progettato elementi di arredo dalle linee geometriche ed essenziali, ...