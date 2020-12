Denuncia su twitter: "Sul dark web i dati di due milioni e mezzo di utenti di Ho.Mobile" (Di martedì 29 dicembre 2020) Vodafone, casa madre dell'operatore telefonico, nega "evidenze di accessi massivi ai propri sistemi informatici". Ma in rete compaiono alcuni esempi delle informazioni trafugate. I truffatori potrebbero ottenere il controllo della sim del cellulare Leggi su repubblica (Di martedì 29 dicembre 2020) Vodafone, casa madre dell'operatore telefonico, nega "evidenze di accessi massivi ai propri sistemi informatici". Ma in rete compaiono alcuni esempi delle informazioni trafugate. I truffatori potrebbero ottenere il controllo della sim del cellulare

Ultime Notizie dalla rete : Denuncia twitter Fedez batte il Codacons e festeggia su Twitter la Repubblica Siringhe sporche e rifiuti a rischio infettivo abbandonati in strada, denunciato un medico

Siringhe usate e rifiuti a rischio infettivo. Un ingente quantitativo, circa 700 dispositivi medici, tra siringhe con aghi già usati, provette per analisi con tracce di sangue e bisturi, abbandonati s ...

La denuncia degli ambientalisti: «Torna la legge 'sfascia parchi' in Liguria»

Le nuove norma approvate dalla Regione per 'razionalizzare le risorse' prevedono Enti Parco depotenziati con la sottrazione del personale e un nuovo organismo per ridiscuterne i confini ...

Siringhe usate e rifiuti a rischio infettivo. Un ingente quantitativo, circa 700 dispositivi medici, tra siringhe con aghi già usati, provette per analisi con tracce di sangue e bisturi, abbandonati s ...