Dalla "cuoca combattente" a Mattia "spiderman", Mattarella premia 36 eroi civili (Di martedì 29 dicembre 2020) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, 36 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità e del diritto alla salute. 1) Chiara Amirante, 54 anni (Roma), Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: “Per il suo straordinario contributo al recupero delle marginalità e fragilità sociali e al contrasto alle dipendenze”. Fondatrice e Presidente della Comunità Nuovi Orizzonti e Consultrice di due Pontifici Consigli della Santa Sede. Da sempre impegnata nel recupero degli emarginati, dei giovani con problemi di tossicodipendenza, alcolismo e prostituzione, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha conferito, motu proprio, 36 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti dismo, per l’impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità e del diritto alla salute. 1) Chiara Amirante, 54 anni (Roma), Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: “Per il suo straordinario contributo al recupero delle marginalità e fragilità sociali e al contrasto alle dipendenze”. Fondatrice e Presidente della Comunità Nuovi Orizzonti e Consultrice di due Pontifici Consigli della Santa Sede. Da sempre impegnata nel recupero degli emarginati, dei giovani con problemi di tossicodipendenza, alcolismo e prostituzione, ...

HuffPostItalia : Dalla 'cuoca combattente' a Mattia 'spiderman', Mattarella premia 36 eroi civili - AntonelloSanti1 : @BruNO16503135 No no, fatti a mano dalla cuoca del ristorante - PalliCaponera : @SteForlani Conosco chi nemmeno arriva alla convivenza, ma al 'morir della fiamma ' si lamenta del dover fare la ca… - Davidone74 : @babiboh Sindrome della Cuoca Compulsiva. Dai l'addio ad ogni forma di vita sociale fuori dalla cucina. Ogni Forma. Capisci??? - _DAGOSPIA_ : PER SALVARE IL MATRIMONIO LA CUOCA BENEDETTA ROSSI SI PRENDE UNA PAUSA DALLA TV -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla cuoca Dalla "cuoca combattente" a Mattia "spiderman", Mattarella premia 36 eroi civili L'HuffPost Tutti i bonus, dall’auto elettrica allo smartphone. E quanto c’è da aspettare per averli

Al di là della previsione da parte della manovra delle singole misure, mancano in gran parte dei casi i provvedimenti attuativi che disegneranno in concreto regole e modalità per il riconoscimento del ...

Mattarella premia 36 eroi civili: dall'autista eroe romano alla mamma di Livia uccisa in auto dal fidanzato. Più della metà sono donne

ll presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 36 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno ...

Al di là della previsione da parte della manovra delle singole misure, mancano in gran parte dei casi i provvedimenti attuativi che disegneranno in concreto regole e modalità per il riconoscimento del ...ll presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 36 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno ...